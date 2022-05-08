УРА АБО НА ЖАЛЬ? АРМІЇ РФ ТАКИ ДОВЕДЕТЬСЯ повоювати НА ПРОБЛЕМНИХ «Термінатор».

У липні генеральний директор «Уралвагонзавода» Олександр Потапов «порадував» російську громадськість звісткою про початок серійних поставок у війська серійних поставок перероблених з Т-72 дуже сумнівних виробів БМПТ «Термінатор-2». На жаль або ура. Це дивлячись з якого боку оцінювати те, що відбувається.

Довгі роки БМПТ залишалася однією з найбільш спірних машин в арсеналі російського танкопрома. Виріб було офіційно представлено ще в 2000 році. Після чого машина неодноразово демонструвалася на різних виставках. Але російське військове відомство так і не вирішило, необхідна їй БМПТ чи ні. А в 2010 році Міноборони взагалі офіційно виключило бойову машину підтримки танків з держоборонзамовлення і припинило фінансування цього проекту.

У 2013 році Уралвагонзавод представив ще один варіант БМПТ. Він був виконаний на базі Т-72. Пускові установки протитанкових ракет були прибрані в спеціальні броньовані короби. З арсеналу були виключені гранатомети. Тому екіпаж бойової машини був скорочений до трьох осіб. Новинка отримала індекс БМПТ-72, хоча часто її помилково називають «Термінатор-2».

Бойові можливості машини визначають її місце в бойовому порядку військ, а також ті завдання, які вона вирішує на поле бою. Якщо говорити про «Термінатор-2», то зараз Міноборони планує використовувати ці машини для якісного посилення загальновійськових підрозділів - танкових і мотострілкових взводів, рот і батальйонів.

Тим часом до такої концепції застосування БМПТ дуже багато питань. Склад озброєння «Термінатора» не забезпечує переваги перед БМП і БТР, в тому числі і перед українським варіантом БТР-4 «Буцефал». Ці бойові машини також оснащені протитанковими ракетними комплексами і 30-мм автоматичними гарматами. Тому на відстані від 1,5 до 3 км БМП і БТР також ефективно зможуть боротися з розрахунками ПТРК і РПГ, як і БМПТ і тому у «Термінатора» не якісного переваги ні перед БМП, ні навіть перед БТР-82. Ще гірша ситуація для бойових машин підтримки танків в умовах ближнього зіткнення. Наприклад, коли бій треба вести в укріплених позиціях противника. Формально машина добре пристосована для такої ситуації. Тим більше що одна з її основних завдань - захист танків від атак піхоти в ближньому бою.

В арсеналі БМПТ 30-мм автоматичні гранатомети, а сама машина щільно закрита динамічним захистом. Але АГС на «Термінатора» вбудовані в корпус, тому вони малорухливі. А значить, екіпажу доведеться виконувати маневри і фактично крутитися на місці, щоб прицілитися. Могутності 30-мм гранат не вистачить для знищення цілей в довготривалих польових укріпленнях.

Також в умовах ближнього бою стають марними 30-мм автоматичні гармати і тим більше надзвукові ракети «Атака». При достатній концентрації і щільності протитанкових засобів динамічний захист «Термінатора» продовжить її агонію на зайві кілька хвилин. Тому в ситуації ближнього бою БМПТ стане легкою жертвою, якщо її не захистять мотострільці.

Немає переваги у «Термінатора» і в бою з бронетехнікою противника на відстані понад 3 км. Формально дальність стрільби встановленого на бойову машину підтримки танків ПТРК «Атака» до 8 км. Але європейський театр бойових дій не дозволяє вести бої на такий дальності. У рідкісному випадку відстань прямого пострілу з-за особливостей рельєфу місцевості буде перевищувати 3 км. Тому теоретично реалізувати свою перевагу «Термінатор» зможе тільки в пустелі.

Фактично БМПТ - це якийсь замінник в ситуації, коли у мотострільців немає підтримки танків або коли танки ведуть бій без підтримки піхоти. В іншому випадку «Термінатор» не має переваги перед класичною і перевіреної зв'язкою танк-піхота-БМП (БТР) ».

Висновки: На жаль або ура це вже кожен нехай вирішить сам для себе. Однозначний висновок який можна зробити з початку поставок БМПТ-72 це те, що корупційний бік в російському ВПК здобув перемогу над професійним блоком російської армії.