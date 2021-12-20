Спрощена система реєстрації місця проживання для ВПО

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що в українському додатку «Дія» та на однойменному сайті незабаром з'явиться можливість міняти місце проживання без особливих проблем. Для цього необхідно буде подати заявку та чекати на її розгляд у найкоротші терміни. У той самий час, звернення до ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) залишиться. Людина зможе вибрати, що їй зручніше.

Цифровізація в Україні продовжується. Насамперед спрощуються процеси, які є найбільш актуальними для населення. У додатку «Дія» вже можна оформити пенсію та інші соціальні виплати. Людям більше не треба займати черги, приходити до відділень ЦНАПу, витрачати час на процедуру, яку, фактично, можна зробити онлайн. До того ж це обмежує людину від зайвих контактів у період пандемії.