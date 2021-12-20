"Керований хаос" - велика проблема України

Постійне розхитування ситуації в країні, можна зупинити тільки одним способом, суспільство повинно перестати реагувати на всілякі провокації.
Так вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Створення керованого хаосу - проста і найбільш часто юзаемая" політтехнологія "в нашій країні. Досягається це за рахунок ще більш простих технологій: активна постійна" вулиця ", яка невеликими протестами постійно шумить, а також - вкрай отруйне середовище в медіа і особливо в соціальних мережах.
Це працює вже багато років - у нас і поки ліки немає. А ліки можуть бути тільки одне - відмова суспільства від підтримки такого способу "суспільного діалогу".
Просто держава (як інститут) цього не вирішить. Тим більше що багато політиків навмисно грають в гру "чим гірше, тим краще". Не розуміючи, що самі себе висікають ... "
"Створення керованого хаосу - проста і найбільш часто юзаемая" політтехнологія "в нашій країні. Досягається це за рахунок ще більш простих технологій: активна постійна" вулиця ", яка невеликими протестами постійно шумить, а також - вкрай отруйне середовище в медіа і особливо в соціальних мережах.
Це працює вже багато років - у нас і поки ліки немає. А ліки можуть бути тільки одне - відмова суспільства від підтримки такого способу "суспільного діалогу".
Просто держава (як інститут) цього не вирішить. Тим більше що багато політиків навмисно грають в гру "чим гірше, тим краще". Не розуміючи, що самі себе висікають ... "
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