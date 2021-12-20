"Приниження та програш" - думка російського політика про розмову двох президентів

Російський політик Леонід Гозман прокоментував підсумки відеоконференції Джо Байдена та Володимира Путіна: “Дуже швидко після завершення розмови Білий дім видав пресреліз, суть якого - президент Байден пред'явив ультиматум президенту Путіну. Фактично він йому сказав: значить так, Володю, якщо ти зробиш це і це, то ми зробимо це і це... Але розмова була ввічлива, вона була з посмішками, а чого взагалі хамити? Не треба, головне — суть щоб була”.

Крім того, політик зазначає, що були методи стимуляції у вигляді санкцій. Байден чітко дав зрозуміти, що Росії, а можливо, й самому президентові, буде дуже погано, якщо він надумає нападати на Україну.

“За законами, придуманими Володимиром Володимировичем Путіним, на ультиматум треба відповідати миттєво та жорстко. А відповіді не було кілька годин. І коли вона з'явилася, вона була невиразною, багатослівною, безглуздою, без жодного державного дзвону. Це означає, що Володимир Путін проковтнув те, що його поставили у певну позицію та пред'явили йому ультиматум. Це перемога Байдена і поразка Путіна”, - продовжив Гозман.

Варто зазначити, що під час розмови, разом із Байденом були присутні його найближчі соратники, яких він посвячує у всі таємниці та вирішує разом із ними важливі питання. Водночас у Путіна таких людей не було. Очевидно, він не довіряє своєму оточенню. Також це може бути свідченням того, що Путін був готовий до приниження, а отже, не хотів, щоб хтось із його поплічників був присутнім.

Мабуть, Байден не лише поставив російського президента на місце, а й виставив для нього умови, які не надто вкладаються у плани Кремля. Бажання Путіна, щоб його сприймали, як рівного на Заході - неможливе.