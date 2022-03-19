Рашисти часто кажуть, що їхні винаходи не мають аналогів у світі. Водночас не варто навіть глибоко “копати”, щоб знайти ідентичні моделі озброєння, інфоресурси, інфоприводи, соціальні проєкти та навіть прапор, герб та гімн у різних країнах світу. По суті, їхня держава складається з окремих частин різних держав.

Гімн був повністю скопійований з гімну СРСР, герб перекочував із прапора Золотої Орди, прапор украли у Нідерландів, помінявши місцями кольори.

Крім того, рашисти люблять використовувати дзеркальні заходи в санкціях, блокуючи західні "капітали" у себе в країні, забороняючи туристам відвідувати їхню територію, і висилають дипломатів. Все це відбувається після реакції світової спільноти на агресивні дії рашистів. У відповідь, вони роблять те саме, причому зовсім необґрунтовано.

Примітно, що вони навіть не розробили тактику ведення війни. Усі маневри вже застосовувалися або СРСР, або у чеченських війнах. Це значно полегшує завдання ЗСУ, оскільки вони легко передбачають можливі дії противника.

Країна-агресор поводиться як паразит. "Уряд" і громадяни копіюють західні манери, причому постійно повторюють, які вони "росіяни унікальні". Ймовірно, їхня справжня унікальність полягає в паразитуванні за рахунок інших, оскільки власних розумових здібностей цієї нації не вистачає для того, щоб почати створювати унікальний продукт у будь-якій сфері.