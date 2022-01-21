Знищення кримської культури

Після анексії АРК російське керівництво протягом восьми років систематично знищує пам'ятки культури. Це відбувається через те, що Кремль має намір прибрати з історії кримських татар, а також усе українське, що було на півострові. Таким чином відбувається повна колонізація Криму росіянами.

“Для того, щоб довести, що не існує такого народу як кримські татари, не існувало українства в Криму, для цього знищується культурна спадщина, тому вона змінюється. Саме тому з терміну «кримські татари» забирається слово «кримські» в окремих наукових дослідженнях», — пояснює дії окупантів культуролог, ексдиректорка історико-культурного Бахчисарайського заповідника Ельміра Аблялімова-Чейгоз.

Прикриваючись “реставрацією”, Росія руйнує багатовікові пам'ятки культури, проводить розкопки та вивозить артефакти до себе у музеї. Такі дії необхідно припинити. Крім того, що окупанти хочуть змінити наявну історію, вони знищують безцінну культуру, по суті, займаються вандалізмом. Залишається сподіватися, що Кримська платформа, а також міжнародні організації сприяють тому, щоб на півострові залишилися архітектурні пам'ятки, адже відновити їх у первозданному вигляді вже не вдасться.