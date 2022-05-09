Умом Россию не понять...: "Супутник-V" для народу, Pfize/BioNTech для еліти

Сьогодні весь світ виявився заручником пандемії такої сили, що вся світова медицина, сучасні технології... не можуть знайти рішення, як зупинити цю інфекцію. Хоча ми покладаємо великі надії на вакцину, яка допоможе перемогти вірус, факт залишається фактом: вакцина наче є, але масової вакцинації поки немає.
Хоча деякі країни заявляють про дієву вакцину, яка захистить від глобальної пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.
Приблизно місяць тому вакцину Pfizer/BioNTech назвали ефективною більш ніж на 90% в боротьбі проти COVID-19, ґрунтуючись на результатах первинних випробувань. Вакцину поширюватимуть з власних центрів компанії в США, Німеччині та Бельгії. Наприклад, Великобританія стала першою в світі країною, яка схвалила вакцину проти Covid-19 Pfizer/BioNTech для широкого вживання. Вакцинація розпочнеться вже на цьому тижні, першими її пройдуть літні люди і підопічні інститутів закритого типу.
І як виявилося, Росія веде переговори про закупівлю 2,5 мільйона доз вакцини Pfizer.
Дане повідомлення викликало цілий комплекс питань, зокрема, навіщо країна, яка оголосила про те, що має дієву вакцину проти коронавірусу, ще в липні цього року буде купувати якийсь західний препарат, який в російських ЗМІ всіляко критикують і дискредитують?
Другий момент - це те, що в країні з населенням 140 мільйонів уряд веде переговори про бронювання 2,5 млн доз, хоча, в тій же Угорщині була зроблена бронь на 12 млн доз для країни з населенням 9,7 млн.
Але буквально 5 числа Тетяна Голікова, російський віцепрем'єр, відповідальний за проведення всенародної вакцинації від коронавірусу в Росії, внесла як то кажуть «ясність». А саме повідомила про те, що для народу є вітчизняна (чит. російська) вакцина "Супутник-V". І ще цікава подробиця, вакцина "Супутник-V" не сумісна з алкоголем протягом 42 днів, що в свою чергу - не сумісне з життям середньостатистичного росіянина.
Тобто, фактично, в Росії, на тлі масштабної вакцинації сурогатом "Супутник-V", влада замовляє обмежену партію вакцини Pfizer для... А, власне, для кого? Не як же ... 2,5 млн доз іноземної вакцини в країні з 140 млн населенням для забезпечення безпеки еліти і осіб як наближених, так і відданих режиму. Уряд і керівництво на місцях, від вищих чинів до середнього підпорядкування. Саме та категорія, яка лояльна до влади і яка потрібна для виконання своїх функцій.
Ось така реальність країни, в якій сурогат, що не пройшов всього циклу клінічних випробувань, вже готові вливати населенню і то, з великими проблемами через брак виробничих потужностей, а в той же самий час еліта, в тому числі і президент, сидять і чекають західну вакцину.
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