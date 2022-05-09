Умом Россию не понять...: "Супутник-V" для народу, Pfize/BioNTech для еліти

Другий момент - це те, що в країні з населенням 140 мільйонів уряд веде переговори про бронювання 2,5 млн доз, хоча, в тій же Угорщині була зроблена бронь на 12 млн доз для країни з населенням 9,7 млн.

Але буквально 5 числа Тетяна Голікова, російський віцепрем'єр, відповідальний за проведення всенародної вакцинації від коронавірусу в Росії, внесла як то кажуть «ясність». А саме повідомила про те, що для народу є вітчизняна (чит. російська) вакцина "Супутник-V". І ще цікава подробиця, вакцина "Супутник-V" не сумісна з алкоголем протягом 42 днів, що в свою чергу - не сумісне з життям середньостатистичного росіянина. Тобто, фактично, в Росії, на тлі масштабної вакцинації сурогатом "Супутник-V", влада замовляє обмежену партію вакцини Pfizer для... А, власне, для кого? Не як же ... 2,5 млн доз іноземної вакцини в країні з 140 млн населенням для забезпечення безпеки еліти і осіб як наближених, так і відданих режиму. Уряд і керівництво на місцях, від вищих чинів до середнього підпорядкування. Саме та категорія, яка лояльна до влади і яка потрібна для виконання своїх функцій. Ось така реальність країни, в якій сурогат, що не пройшов всього циклу клінічних випробувань, вже готові вливати населенню і то, з великими проблемами через брак виробничих потужностей, а в той же самий час еліта, в тому числі і президент, сидять і чекають західну вакцину.

Дане повідомлення викликало цілий комплекс питань, зокрема, навіщо країна, яка оголосила про те, що має дієву вакцину проти коронавірусу, ще в липні цього року буде купувати якийсь західний препарат, який в російських ЗМІ всіляко критикують і дискредитують?