Умиротворення агресора не дасть результатів

Умиротворення агресора неодноразово підтверджувало свою неефективність. Домовлятися з людиною, яка загрожує ядерною зброєю всім західним країнам, як мінімум, безглуздо. У той же час представники Угорщини, Італії, Німеччини та Франції заявили про необхідність піти Україну на поступки своїх територій, щоб рашисти закінчили війну та заспокоїлися.

Але до чого призвело умиротворення та поступки Кремлю з 2014 року? І чи були б згодні ці країни на територіальні поступки, якби війна йшла на їхній території? Адже такий сценарій вкрай ймовірний, якщо Україна програє війну.

Приблизна ситуація була у 1938 році на Мюнхенському форумі, коли Франція та Великобританія вирішили віддати частину Югославії фашистам, вважаючи, що Гітлер на цьому зупиниться.. Ось тільки не всі зробили висновок із тієї ситуації.

Ймовірно, особи, які закликають західних лідерів чинити тиск на Україну, щоб Київ поступився своїми територіями на догоду Кремлю, можуть переслідувати виключно власні інтереси. Це може бути як індивідуальний хабар, так і вигідні умови щодо постачання енергоресурсів.

Назріла криза в ЄС стане тільки на руку рашистам, оскільки і без того повільні постачання озброєння стануть ще повільнішими. Німеччина так і не поставила обіцяного важкого озброєння, яке вже мало використовуватись на Донбасі.

Незважаючи на проросійські сили в Європейському союзі, Європарламент, а також багато держав відкрито заявляють, що єдиним можливим завершенням війни в Україні має стати знищення режиму Путіна.

Країни, які закликають поступитися частиною України на догоду Кремлю, повинні розуміти, що вони є такими ж учасниками конфлікту і частина відповідальності неодмінно ляже на них..