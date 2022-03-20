Ультиматум режиму Лукашенка: чи змінить Україна свою позицію

17:26 26 жовтня Київ, Україна

Світлана Тихановська поставила перед режимом Лукашенка низку вимог, строк виконання яких минув 25 жовтня, сьогодні по всій країні почався національний страйк.

Український уряд неодноразово повідомляв про підтримку прагнення білоруського народу до демократичних цінностей. Незважаючи на це, як пояснив політичний експерт Антон Кучухідзе, українська влада не може надавати пряму підтримку лідерам білоруських протестів, але поділяє позицію ЄС щодо засудження режиму в цілому.

«Насправді, в української влади є чітка позиція: сторони повинні піти на переговори і вирішити всі питання в рамках діалогу і чинного законодавства. Тому до цього питання підвищена увага. Я не бачу зараз можливості, щоб пані Тихановська зустрічалася з представниками української влади щодо можливої підтримки», - сказав Кучухідзе.

Експерт зазначив, що прямий діалог з опозиційними лідерами поки що неможливий.

«Українська влада якраз таки підтримує білоруський народ в прагненні до демократичних змін. Однак, для прямого діалогу з опозиційними лідерами - поки не на часі. Водночас була заява МЗС, що Україна буде підтримувати введення санкцій проти режиму Лукашенка, і тут ця позиція збігається з позицією ЄС. Я думаю, що реакція МЗС буде й надалі саме в таких рамках», - додав він.

Політолог зазначив, що Україна повинна мати збалансовану позицію через те, що нові лідери сусідньої держави мають позицію по Криму, яка суперечить нашим інтересам.

«Не забувайте, що пані Тихановська визнає російську агресію проти Криму. Вона на це питання дуже дипломатично відповідає, але з огляду на це, українській владі рано з нею зустрічатися», - зазначив він.

Разом з тим, за словами Кучухідзе, Україна засуджує застосування насильства щодо мирних демонстрантів.

«Україна за Конституцією - демократична держава, і президент повинен це реалізовувати. Відповідно, влада не могла проігнорувати прагнення до демократичних цінностей сусідньої держави. Тому позиція президента і МЗС відповідає положенням Конституції і національних інтересів. Україна не може ігнорувати побиття мирних громадян», - зазначив він.