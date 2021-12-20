Зміцнення кордонів

Міграційна криза, штучно створена режимом Лукашенка, спрямована насамперед на дестабілізацію країн НАТО та ЄС загалом. Зважаючи на все, диктаторському режиму Білорусії це вдалося. Тим не менш, на кордоні України залишається спокійно, але влада вирішила все ж таки зміцнити кордон, щоб убезпечити країну на майбутнє.

Кордон з РБ залишається у вигляді "стовпчиків", як заявив політтехнолог Тарас Загородній. На його думку, теоретично Білорусь спільно з Росією може здійснювати провокації на кордоні з Україною, проте на цей момент у них інша мета і пов'язана вона лише з ЄС. Втім, якщо це все ж таки відбудеться, то під виглядом біженців можуть проникнути небезпечні елементи, які залишаться в Україні і чекатимуть наказу від Кремля для вчинення протиправних дій.

Втім, це залишається лише теорією та малоймовірною подією, адже вздовж кордону з Білорусією Україна має болота і ліси, що саме по собі перетворює кордон на важкопрохідну місцевість і не дозволить здійснити проникнення великим масам людей.

Як би не вирішилася ситуація на польсько-білоруському кордоні, Україні все ж таки необхідно зміцнити свої рубежі, оскільки зовнішня політична воля РБ контролюється Росією, а це означає, що будь-якої миті холодні болота можуть перетворитися на “гарячі”.