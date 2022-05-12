«Український нацизм» - Видумка «русского мира»!

Росія активно просуває наратив про так званий «український націоналізм і фашизм», який нібито процвітає в Україні. З позиції Кремля «нацист» - це будь-який українець, який розмовляє державною мовою і який вважає, що «возз’єднання Криму з Росією» і «громадянська війна на Донбасі» – це кремлівська окупація українських територій і цілеспрямована агресія Росії проти України. Підтримка ультраправих в Україні настільки мізерно мала, що жодним чином не може порівнюватися з рівнем гітлерівської Німеччини – саме це порівняння так любить використовувати Росія в пропагандистських публікаціях щодо «націоналістичної» України.

В Україні після Революції Гідності дійсно зріс дух єдності нації, однак це не пов’язано із «розквітом праворадикальних настроїв». Одним із найпоширеніших наративів роспропаганди є «нацизм та фашизм в Україні». Російська Федерація активно просувала його в інформаційному просторі для того, щоб:

виправдати військову агресію проти України;

дискредитувати українські національно-визвольні рухи (історичні і сучасні) та добровольчі батальйони;

перешкодити постачанню зброї та міжнародному військовому співробітництву України.

Дискредитуючі Україну меседжі у російських пропагандистських ЗМІ про «нацистські» добровольчі батальйони, супроводжуються дезінформацією про «обстріли Україною Донбасу», «підтримку українських нацистів з боку США, або Британії, або Джоном Маккейном, або Джо Байденом», тощо. Цей меседж використовується для того, щоб перетворити Україну на вигнанця у міжнародних відносинах