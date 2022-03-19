Україна майбутнього

09:47 17 березня Київ, Україна

Станом на ранок 17 березня 2022 року в Україні не залишилось регіонів без явної воєнної загрози. Росія вже без перебору б'є ракетами, бомбами не гребуючи касетними або фосфорними снарядами та погрожує біологічною й хімічною зброєю. Стрічки новин періодично поповнюються світлинами, а скільки ще не озвученої (неотриманої) інформації подій, про розстріл волонтера в інвалідному візку, російські окупанти у селі розстріляли трьох підлітків та ще тисячі постів про убивства та зґвалтування жінок та дітей. Так путін і його кодло перевершили всіх диктаторів світу разом взятих у звірствах які не піддаються опису, але і кара їм буде у стократ жорстокіша за руйнування мільйонів життів українців.

Війна закінчиться нашою Перемогою. Лише у свідомості на завжди залишиться образ страшної дійсності й славного минулого українського народу. Розуміння становища України у світі і в житті, додає туги за минулим добром, боротьбу з сучасним лихом та здобуванням кращого майбутнього. Основою того кращого майбутнього було, є та буде воля і державна незалежність. А щодо росії, то "россия не вписывается в картину мира. росия - это живущие за картиной клопы" сказав Олександр Невзоров.

Відбудуються міста, з'являться сучасні вулички з оновленими будинками, школами, дитсадочками. Інфраструктура міст задихає на повні груди свіжим повітрям сучасності та прогресу.

Перевернутий світогляд, завдяки останнім подіям, політологів та економістів нарешті досягне свого абсолюту. Платонізм, як філософське вчення набуде нового відтінку. Так часто трактований роман Джорджа Оруелла буде вже згадуватись тільки на сторінках сценарію кінорежисера, який зніматиме гостросюжетний фільм про війну росії з Україною. Багато книжок та есе заполонять електронні портали з літератури. Служити у ЗСУ та інших силових структурах буде престижно. В цілому Держава буде жити своїм життям, як до війни, тільки з невеличкими поправками, такими як, без корупції, без всього "руського", без багатовекторності у політиці тощо.

Та ще раз про наші міста Герої та Героїв. Кожне місто перетвориться у сучасні мегаполіси на заздрість славнозвісним Васюкам з роману Ільфа і Петрова, а в ОАЕ та інших державах називатимуть вулиці назвами наших міст та іменами наших Героїв. Слава Україні й Героям Слава вже гасло підкріплене не тільки інтонацією та за формою, а і силою духу сучасного нашого народу. Червоно-чорний прапор пройшов перевірку на витримку.

І про наших людей, які не забудуть тих хто підтримував їх у скрутну хвилину, але пам'ятатимуть, що тільки самостійно можна зрушити гору, якщо того забажати, цитую: "Майбутнє України найбільш усього залежить від нас з вами. Якщо ми будемо байдужими до усього, що відбувається навколо нас, то ніколи не зможемо збудувати щасливе майбутнє. Тому якщо ми хочемо бачити свою рідну країну духовно, культурно, політично і економічно розвинутою державою, яка буде спроможною відстоювати свої особисті інтереси в будь-якій міжнародній сфері, ми повинні розвиватися самі, тим самим розвиваючи рідну країну, не бути байдужими до майбутнього і докладати до цього якомога більше зусиль. Чим вищими будуть прагнення наших земляків, тим кращий результат ми отримаємо в майбутньому".

Додам, що майбутнім Держави будуть займатись наші діти, яких ми повинні виховати, зростити аби не осоромити пам'ять загиблих на цій війні.

Віднині, кожен крок зроблений, кожна цеглина закладена, кожне слово написане буде заради процвітання нашої держави й не тому що ми Перемогли "звіра" як зовнішнього, так і у собі, а тому що ми з України...

Далі буде!