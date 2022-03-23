Україна не потрібна НАТО

Відмова НАТО приймати Україну насамперед була пов'язана із незакінченою війною на Донбасі та прагненням Києва повернути Крим. Це могло спровокувати велику війну між Північноатлантичним альянсом та країною-агресором.

24 лютого рашисти вже напали на Україну. Наша країна успішно протистоїть агресору і вже мало хто має сумніви, що перемога Києва - це лише питання часу. Проте НАТО не оголосило, що готове прийняти єдину країну, яка матиме реальний досвід у протистоянні агресору після закінчення війни. Більше того, Грузія та Молдова, які також борються з впливом Кремля, мають більш реальні шанси, вже найближчим часом приєднається до НАТО, щоб запобігти ймовірному вторгненню агресора.

Цікаво й те, що Європейський Союз готовий розглядати прийняття України у прискореному темпі. А членство в ЄС за умовчанням має на увазі приєднання до НАТО.

На даний момент зрозуміло одне, що Альянс просто боїться. Побоюється агресії з боку рашистів, які вже відкрито загрожують країнам НАТО незалежно від того, чи приймуть Україну чи ні. Очевидно, що спілка зжила себе і більше не є 100% гарантією безпеки для країн-учасниць. Тому вступ до Альянсу для України не є рятівною процедурою і це необхідно зрозуміти. Швидше за все, у найближчому майбутньому будуть створюватися нові західні союзи, які, безсумнівно, залучать нашу країну. Це дозволить уникнути вимог агресора, що теоретично дозволить уникнути нового конфлікту, а також надати реальні гарантії безпеки для України, якщо рашисти знову вирішать напасти.