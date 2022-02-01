Український театр у нових реаліях

20:26 17 вересень Київ, Україна

Актор і співак Ігор Забудський поділився думкою про те, як коронакриза вплинула на український театр, про його успіхи та проблеми.



"Тепер театр не є інструментом пропаганди, як це було за радянських часів. І я думаю, що він все ще шукає себе в ментальності українців.



Наш глядач у своїх поглядах досить консервативний, хоча це не заважає йому тягнутися до сучасного театру. А після Революції Гідності в Україні зародилося багато приватних театрів, які зараз ведуть конкуренцію з державними за фінансування та інфраструктуру. Приватним, я б сказав, в цьому плані простіше: вони більш незалежні у своїй діяльності та у своїх роботах. А особливо мене радує, що вони беруть нові стандарти, які встановлюються світом, тобто відбувається зміна театральних поколінь.



Розвивається гендерна рівність, з'являється багато нових режисерів - жінок. Та й сам театр приміряє на себе нові форми.





Після подій на Майдані зміни в культурній сфері не до кінця прижилися. А 2020 рік з коронавірусом приніс нові правила гри.

Карантин забрав активну частину театрального сезону. Театри закриваються одними з перших. І тут більше щастить державним, які фінансуються державними органами. У них є мізерний шанс хоча б виплачувати заробітну плату. Але прожити на 1700 грн в місяць в умовах карантину - це взагалі реально? Це ж навіть не мінімальна заробітна плата!



Попри це, всі театри змогли знайти вихід, як залишитися зі своїм глядачем. Я ось недавно цікавився, наскільки була популярною театральна онлайн-діяльність під час карантину. Так деякі вистави збирали по 5 мільйонів переглядів в мережі! Тобто, українці тягнуться до театру - це не може не радувати.



Є зміни і в фінансуванні - уряд виділив кілька мільярдів на підтримку культурної сфери, це вже краще, ніж нічого.



Хотілося б ще більшої появи медіакритичних видань саме по театру. Бракує їх і в англомовному сегменті, де український театр повинен мати свій інформаційний простір. У нас же багато гастролей за кордоном - і хочеться, щоб світ більше писав і знав про нас".