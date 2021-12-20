Українська влада розгорнула активну боротьбу проти російських спецслужб

Рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження санкцій проти російських співробітників спецслужб було ухвалено ще 20 серпня, проте Зеленський підписав його лише 18 листопада.

У списку обмежень також є й українські громадяни, які перейшли на бік противника: Роман Гордидан – колишній заступник начальника відділу Управління Служби безпеки України в Луганській області; Олег Лондарєв - ексспівробітник СБУ, який перейшов на “службу” до “МДБ ЛНР”; Ігор Зубков - ексспівробітник СБУ, який перейшов на “службу” до “МДБ ЛНР”; Микола Карчук – співробітник “МДБ ДНР”; Сергій Ткаченко – співробітник “МДБ ДНР”.

Проти громадян РФ та України введено економічні та інші обмеження, серед іншого: неможливість виводити капітали за межі України, пересування територією країни, приватизація нерухомості тощо. Санкції запроваджено на 3 роки.

Введення обмежень проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України, а також до активного проведення антидержавної програми, необхідно поширити і на відомих політиків, які досі є чинними депутатами Верховної Ради України, а, можливо, і завербованими агентами російських спецслужб. Такі заходи мають допомогти державі позбутися “кротів” усередині державної системи та очистити її від небажаних та деструктивних суб'єктів.