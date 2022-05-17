Українські біженці як фактор зростання для польської економіки

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що країна має намір домогтися фінансової допомоги від своїх європейських партнерів на утримання біженців із України. Нині на території Польщі перебувають понад два мільйони жінок та дітей, які втекли від війни в Україні. Статистика каже, що з 24 лютого до Польщі прибули 3 мільйони людей, щоправда, частина з них виїхала в інші європейські країни.. На думку заступника міністра, підтримка потрібна не лише біженцям, а й самим полякам, які надають своє житло для розміщення українців.

Економіка Польщі також відчула лавиноподібний потік споживання, розігнавши інфляцію, яка й без того мала місце через зростання цін на сировину та системні збої у логістиці.

Справа в тому, що найбільша економіка у східній Європі взяла на себе основну масу витрат за людей, які були змушені спішно і з мінімальним набором речей залишити свій будинок, а оскільки це переважно жінки діти та старі, то споживчий попит на предмети першої необхідності, будь-який одяг взуття або харчування, виріс у рази.

Проте не буває мінусів без плюсів. Глава Центрального банку Польщі Адам Глапінські зазначив, що на попит з боку українських покупців припадає майже половина збільшення споживчих витрат, а це вже протягом тривалого часу є основним локомотивом польської економіки. Справа в тому, що українці приїхали із власними коштами, які були ними накопичені на батьківщині, до того ж допомога, яку виділяє сторона, що приймає, тут же витрачається на найнагальніші товари.

На думку економіста Oxford Economics Матеуша Урбана, у короткостроковій перспективі прибуття українських біженців до Польщі значно збільшить фінансові витрати, хоча у довгостроковій перспективі це призведе до зростання потенціалу економіки та компенсує втрати.

Незважаючи на те, що відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року, сторона, що приймає, зобов'язується забезпечити їх житлом, їжею, всіма видами освіти та медичним обслуговуванням, українці намагаються отримати роботу та справлятися самі. Вже зараз близько 300 000 українських біженців змогли працевлаштуватися у Польщі, що є дуже значущим для польської економіки, яка завжди потребувала робочих рук.

Найшвидша за 25 років інфляція вражає не лише Польщу, а й Румунію, яка також прийняла українських біженців і вже робить деякі висновки. Наприклад, за даними фінансової технологічної компанії Global Payments, у березні в Румунії українські покупці витратили майже мільйон доларів США, в основному на продукти харчування та лікарські засоби, хоча проходили електронні платежі і за паливо, одяг та проживання, що безсумнівно позначається на економіці у позитивному ключі. .

За прогнозами ООН, міграційна криза у зв'язку з війною в Україні може стати наймасштабнішою в Європі. Очікується, що кількість біженців може досягти 12 мільйонів.. І хоча прийом біженців – це справа клопітка і витратна, але є безліч позитивних моментів та економічної вигоди. По-перше, робочі руки, по-друге, зростання купівельної активності, по-третє, підвищення заробітної плати у тих областях, де традиційно платили за мінімумом. Так що всі ці фактори безперечно врівноважать очевидні витрати, а можливо навіть дозволять економіці Польщі вийти в плюс, ну а грошей у ЄС попросити, так це справа така, точно не зашкодить.