12:30 05 серпня Київ, Україна

19.07.2021 в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик підписав документи про погашення зобов'язань АТ "Укрзалізниця" перед АТ "Ощадбанк" - 131 млн доларів США були сплачені шляхом залучення п'ятирічних євробондів.



27 квітня 2021 Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" на позачерговому засіданні під чітким керівництвом Шевка Аджунера погодила залучення єврооблігацій в розмірі 300 млн доларів під 7,9 відсотка річних.



У презентації, яку роздали членам Наглядової ради, метою залучення зовнішнього фінансування було зазначено "погашення заборгованості за наявними кредитами/позиками і поповнення оборотних коштів". У тому числі перед АТ "Ощадбанк".

За попередньою інформацією, компанія не змогла або не захотіла провести переговори щодо реструктуризації свого боргу або викупу її з дисконтом, як це зробили всі інші без винятку державні компанії, які мали борги перед "дочкою" російського банку після початку війни.



Наприклад, Державна холдингова компанія "Артем", яка заборгувала АТ Ощадбанк 10216000 дол. і 203 800 000 грн все ще продовжує судитися з росіянами і веде переговори на отримання значного дисконту.



Під час презентації голова Наглядової ради компанії Шевка Аджунера прямо зазначив, що він і в.о. голови правління "Укрзалізниці" узгодили це рішення з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

На початку травня 2021 Міністерство фінансів України надало схвалення угоди, про що було особисто повідомлено прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.



І це не перший транш, який перерахувала Укрзалізниця банку країни-агресора. Виплата боргів російському банку стала вже системною практикою компанії і Івана Юрика - у грудні 2020 року товариство погасило свій гривневий борг перед "Ощадбанком" у розмірі 175 400 000 грн. І це при тому, що компанія вже третій рік поспіль перебуває в критичному фінансово-економічному стані.



Що цікаво, погашення боргу перед АТ "Ощадбанк" відбулося напередодні рішення РНБО щодо кризової ситуації і надання доручення Денису Шмигалю про необхідність введення в компанію тимчасового правління. Іван Юрик заплатив росіянам майже 131 млн дол. США коштами євробондів.