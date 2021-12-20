Україні потрібні альтернативні джерела інформації

19:00 22 липень Київ, Україна

Багато, такі популярні в сучасному суспільстві, анонімні телеграм-канали , часто використовуються для поширення брехливої інформації та маніпулювання.

На думку експерта «Інтернет асоціації України» Максима Тульева, нам необхідні альтернативні джерела інформації, які знизять вплив анонімних телеграм-каналів. У той же час, вважає експерт, в деяких випадках, необхідно вміти деанонімізіровать такі джерела.

«У випадку з телеграм-каналами відстежити авторів - складно, але є способи, як їх деанонімізіровать. Це можливий процес і я знаю такі успішні випадки. До слова, цим славиться та ж Росія. В принципі, 70% існує можливість це зробити і це зробити швидко при бажанні », - сказав Тульева.

На думку експерта, вплив анонімних телеграм-каналів, які поширюють фейковий інформацію можна збалансувати, створивши альтернативні джерела інформації.

«У нас фахівці такі є, в тому числі і в спецслужбах. Займаються вони цим чи ні - це питання. Але, принаймні, потрібно це вміти. Якщо таким чином йде погане вплив, потрібно з'ясувати, хто за цим стоїть. В ідеалі, звичайно, потрібно дотримуватися свободу слова, але це працює в одному випадку, - коли люди розуміють, що таке фейковий інформація і як її фільтрувати. Якщо ж люди не розрізняють правдиву інформацію від неправдивої, то, в такому випадку, повинні бути способи реагування. Але, все ж потрібно рухатися в напрямку свободи слова. Перш все, це наявність альтернативних джерел інформації. Це знижує вплив фейків », - зазначив експерт.