Україні потрібен Координаційна рада з розвитку зрошення

В країні необхідно розробити національну програму зрошення, Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) бере активну участь в цьому питанні.
Для чого це потрібно і який фронт робіт належить, розповів Денис Марчук - заступник голови (ВАР)
"Агровиробники готові інвестувати кошти в розвиток зрошення (проблема особливо актуальна, враховуючи почастішали посухи), однак, стикаються з цілою низкою труднощів:
- питання, пов'язані з підключенням до електромережі;
- високі тарифи на воду для поливу;
- енергосервісні компанії, які встановлюють енергозберігаюче обладнання на насосні станції за завищеними цінами (покриття витрат потім лягає на плечі аграріїв).
Вирішити ці та ряд інших проблем може законопроект про організації водокористувачів (ОВП) на баланс яких можна буде передати окремі об'єкти меліоративної системи. Це дало б можливість членам ОВП самостійно вкладати в них кошти і залучати інвестиції для розвитку зрошувальних систем.
В даний момент необхідно визначитися зі способом передачі організаціям об'єктів меліоративної системи. Їх можна було б передавати у власність, в довірчу власність або - на умовах пільгової оренди. Також слід вирішити, чи надавати можливість бізнесу будувати нові меліоративні системи і приватизувати існуючі. Крім того, потрібно визначитися з механізмом фіксації права власності на меліоративні трубопроводи ".
"Агровиробники готові інвестувати кошти в розвиток зрошення (проблема особливо актуальна, враховуючи почастішали посухи), однак, стикаються з цілою низкою труднощів:
- питання, пов'язані з підключенням до електромережі;
- високі тарифи на воду для поливу;
- енергосервісні компанії, які встановлюють енергозберігаюче обладнання на насосні станції за завищеними цінами (покриття витрат потім лягає на плечі аграріїв).
Вирішити ці та ряд інших проблем може законопроект про організації водокористувачів (ОВП) на баланс яких можна буде передати окремі об'єкти меліоративної системи. Це дало б можливість членам ОВП самостійно вкладати в них кошти і залучати інвестиції для розвитку зрошувальних систем.
В даний момент необхідно визначитися зі способом передачі організаціям об'єктів меліоративної системи. Їх можна було б передавати у власність, в довірчу власність або - на умовах пільгової оренди. Також слід вирішити, чи надавати можливість бізнесу будувати нові меліоративні системи і приватизувати існуючі. Крім того, потрібно визначитися з механізмом фіксації права власності на меліоративні трубопроводи ".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі