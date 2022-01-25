Україні необхідно показати наскільки небезпечна Росія

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко дав інтерв'ю, в якому пояснив головне завдання нашої держави, яке має виконати Київ для колективного Заходу.

За словами посла Пристайка, Україна має працювати за багатьма напрямами, щоб розкрити та донести до лідерів держав, громадськості, ЗМІ головне посилання – Росія небезпечна в тому стані, в якому вона перебуває на даний момент і Путін загрожує безпеці всій Європі. “Я думаю, що є можливість активізувати роботу скрізь у будь-якій країні. Як у Британії. Те, що ми зараз робимо, дозволяє по прямій лінії залучити дуже багато широких кіл - і політиків, і академій, і будь-кого, і преса дуже цікавиться. А якщо ми виходимо на рівень зацікавленості преси, безперечно, громадяни починають впізнавати, починають розуміти політичне коло. Це завжди допомагає”, - наголосив політик.

На жаль, не всі країни Заходу повною мірою усвідомлюють, наскільки Росія є загрозою.. Уряди країн ЄС висловлюють "занепокоєння", "занепокоєність", проте потім нічого не роблять, щоб протистояти агресії Кремля. Це відбувається з тієї причини, що їх поки що не торкнувся, цей конфлікт безпосередньо. Для них залишаються нагальними проблеми внутрішньої політики і вони почуваються в безпеці під захистом НАТО. Водночас однією з цілей Путіна є деструктуризація Альянсу та знищення союзу у тому вигляді, в якому він є зараз.

Поки Захід не зрозуміє, що Росія є їхнім ворогом під час путінського режиму, реальної протидії не буде. Водночас, без інформаційних посилів України, США, Великої Британії, Канади, це може статися в той момент, коли Кремль підведе війська до кордонів ЄС і ситуація в Європі схожа на нинішню кризу в Україні.