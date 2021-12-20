Україні не можна допускати легітимізації так званих «ЛНР» та «ДНР»

Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко поділився своєю думкою з приводу неприпустимості легітимізації так званих «ЛНР» та «ДНР»: “Ми маємо негативний приклад Молдови, коли молдавани пішли назустріч і легалізували взаємини з Придністров'ям. Як тільки це сталося, Росія стала осторонь, але вже в ролі миротворців. І весь цей час наразі всі основні економічні витрати несе Молдова”.

Пізніше було розроблено план федералізації Придністров'я, проте завдяки США, в останній момент цього вдалося уникнути.

Навряд чи РФ проводитиме федералізацію захоплених регіонів Донбасу, проте їхнє визнання означатиме, що призначена там влада цілком легітимна і має право діяти згідно з власним законодавством. Для того, щоб їх легалізувати, варто лише почати вести діалог на офіційному рівні. Так, наприклад, сталося 15 листопада із Лукашенком. Європейські країни не визнають легітимності білоруського батька, проте виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель прямо зателефонувала Лукашенку та обговорила міграційну кризу, чим фактично визнала законність її статусу.

Проте ніхто, крім Путіна, не підтримує прагнення розпочати діалог з адміністрацією самопроголошених республік на окупованих територіях України.