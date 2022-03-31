20:07 06 листопада Київ, Україна

Світовий дослідний центр World Values Survey, WVS, створений ще в 1981 році, працює над вивченням людських цінностей. Соціологи цього центру порівняли результати 2020 року з результатами 2011-го і отримали наступні висновки.



За останні 9 років:



- щасливих людей стало більше - з 68% до 78,3% (а в 1996 таких було всього 46%);

- частка людей, які вважають, що у них все ок зі здоров'ям, зросла з 37% до 45,4%;

- частка тих, хто за останній рік ніколи не залишався без необхідних ліків або медичної допомоги, збільшилася з 53% до 62,5%;

- стало менше тих, хто вважає, що має низький рівень доходу - з 55% до 45,1%, і зросла частка тих, хто оцінює свій дохід як середній - з 33% до 37%;

- стало менше тих, хто вважає, що в дітях треба виховувати релігійність (з 22% до 14,9%) і слухняність (з 58% до 33,1%);

- все більше толерантності, наприклад, до гомосексуалів. Частка тих, хто не хотів би жити поруч з ними, знизилася з 62% до 44,8% (але ця цифра мене вразила);

- якщо в 2011 році 67% пишалися українським громадянством, то в 2020 таких вже 82,2%;



Але є і погані новини. За ці ж 9 років:



- зросла ксенофобія. Частка тих, хто не бажає жити по сусідству з іммігрантами, збільшилася з 19% до 27,1%, з людьми іншої національності - з 17% до 24,8%;

- або ось, наприклад, гендерні стереотипи. У 2011 році 18% українців вважали, що університетська освіта важливіша для хлопчика, ніж для дівчинки, а в 2020 - так вважають вже 24,5%;

- все менше людей засуджують домашнє насильство, ухилення від податків і корупцію;

- зростання частки тих, хто підтримує управління країною військовими - з 13% до 21,1%;

- зниження довіри до більшості державних інститутів (суди, уряд, Верховна Рада, освітні установи, державні установи та служби в цілому). Крім Збройних сил і Національної поліції, довіра до яких виросла.



Також українці стали менше сподіватися на державу і більше розраховувати на себе. І все більше тих, хто вважає, що людина повинна отримувати більше, якщо вона більше працює.



Автори дослідження роблять висновки: "незважаючи на всі потрясіння, в 2020 році українці відчувають себе в більшій безпеці, в тому числі фінансово, а також більш щасливо, ніж 9 років тому" і "ціннісно-культурне поле українського суспільства характеризується суперечливим і дуже повільним відходом від пострадянських орієнтацій в сфері розвитку державного і політичного устрою, економіки, формування міжособистісних відносин, правової системи і так далі".