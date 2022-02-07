Українці не піддалися паніці

Серед опитаних українців більшість жителів регіонів країни відповіли, що або не вірять у те, що буде наступ, або готові постояти за свою землю, у разі можливої ескалації з боку Росії. Лише мала частина громадян заявила, що боїться Кремля.

Стратегія уряду України щодо боротьби з дезінформацією працює. Українці не піддалися залякуванню Росії та продовжують залишатися в країні, не виводять капітали з банків, чим зміцнюють стабільність політичної ситуації у державі.

Водночас ті, хто стверджував, що у разі нападу Росії, покине країну, переважно говорили, що не володіють достатньою інформацією.

Не можна звинувачувати людей за те, що під час реальної загрози своєму життю вони вирішать покинути рідну країну, проте піддаватися паніці зараз, у той час, коли Україна прибуває в стані війни з Росією вже майже 8 років, не варто. Адже саме в останні кілька місяців інформації у ЗМІ побільшало, що й помітила більша кількість людей, про проблему заговорили. Це свідчить про те, що наші партнери почали включатись у роботу щодо допомоги Україні активніше.

Багато українців це розуміють та зберігають спокій, адже довіряють лише перевіреним джерелам інформації. Збереження "холодної" голови під час ведення "гібридної війни" противником говорить про те, що людина не дає себе обдурити і не ведеться на провокації.