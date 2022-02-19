Українці не хочуть війни, але готові до неї

Міжнародні та місцеві ЗМІ регулярно проводять опитування українців щодо можливої ескалації з боку російського агресора. Серед опитаних є ті, хто вирішить залишити країну у разі збройного конфлікту, проте більшість громадян України готові захищати свою землю, якщо знадобиться.

У той самий час, всі говорять про те, що не хочуть війни. Примітно, що такої ж думки дотримуються і росіяни, які просто не вірять у те, що Росія нападе на Україну. На відміну від українців, громадяни РФ заявляють, що не мають наміру брати участь у збройному протистоянні, якщо таке все ж таки відбудеться.

Мирні жителі розуміють, що війна призведе лише до негативних наслідків. Ніхто не хоче вмирати, особливо якщо на карту поставлені особисті амбіції однієї людини, які вона захоче вирішити вбивством тисяч людей. Єдиний ворог, від якого треба захищатись українцям, росіянам та іншим народам, перебуває на чолі Кремля вже понад 30 років і, ймовірно, залишиться там ще на стільки ж, якщо спільними зусиллями не покласти цьому край.