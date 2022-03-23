Україна зіткнулася з численними викликами

На Україну навалилося все і відразу, ніколи у нашої країни не було одночасно стільки викликів, та ще й таких жорстких.
Так вважає доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков.
"Якщо зробити ієрархію, то:
перше - коронавірус;
друге - результати виборів і другий тур;
третє - ситуація з КСУ;
четверте - вибори в США.
Всі ці події, так чи інакше, впливають на політичну і економічну ситуацію в Україні. При цьому зовнішні суб'єкти все більш явно прагнуть впливати на нашу країну, щось з неї отримати. І мова не тільки про РФ, але і про інші зовнішні сили, яким (з різних причин) цікава Україна. І які прагнуть проводити дії, які б відповідали їхнім національним інтересам, але ніяк не національним інтересам України.
Ключ до вирішення проблеми - в керівництві держави. Від дій президента, Кабміну, Верховної Ради залежить рішення багатьох проблем.
Саме вони повинні знайти максимально ефективну формулу протистояння коронавірусу. Піклуючись і про здоров'я нації в цілому - і економіку, зокрема. Ну, ненормально, коли гроші з ковід-фонду передаються на дороги, а при цьому не вистачає коштів на медичне обладнання!
Саме від Офісу Президента, уряду і парламенту залежить "розрулювання" кризи з КСУ.
Від них же - зробити все, щоб втихомирити конфліктні ситуації, пов'язані з місцевими виборами.
Що стосується виборів в США, залишимо їх поки за дужками. Тому що перші три виклики важливіші для України".
"Якщо зробити ієрархію, то:
перше - коронавірус;
друге - результати виборів і другий тур;
третє - ситуація з КСУ;
четверте - вибори в США.
Всі ці події, так чи інакше, впливають на політичну і економічну ситуацію в Україні. При цьому зовнішні суб'єкти все більш явно прагнуть впливати на нашу країну, щось з неї отримати. І мова не тільки про РФ, але і про інші зовнішні сили, яким (з різних причин) цікава Україна. І які прагнуть проводити дії, які б відповідали їхнім національним інтересам, але ніяк не національним інтересам України.
Ключ до вирішення проблеми - в керівництві держави. Від дій президента, Кабміну, Верховної Ради залежить рішення багатьох проблем.
Саме вони повинні знайти максимально ефективну формулу протистояння коронавірусу. Піклуючись і про здоров'я нації в цілому - і економіку, зокрема. Ну, ненормально, коли гроші з ковід-фонду передаються на дороги, а при цьому не вистачає коштів на медичне обладнання!
Саме від Офісу Президента, уряду і парламенту залежить "розрулювання" кризи з КСУ.
Від них же - зробити все, щоб втихомирити конфліктні ситуації, пов'язані з місцевими виборами.
Що стосується виборів в США, залишимо їх поки за дужками. Тому що перші три виклики важливіші для України".
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