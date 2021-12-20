Україна закриває вугільні шахти

Про рішення перейти на екологічно чисту енергетику Володимир Зеленський повідомив на 26 Конференції ООН зі зміни клімату. Згідно з українською програмою, до 2030 року країна повинна припинити фінансування вугільних шахт і електростанцій, які працюють на паливі, що згорає.

Вся справа у великій кількості вуглекислого газу, що викидається під час видобутку природної копалини. Це призводить до глобального потепління, результати якого видно вже зараз.

Окрім глобальних проблем, Україна щорічно спонсорує нерентабельні виробництва, які створюють дірки у фінансових звітах. “На першому етапі, звичайно, варто закривати неприбуткові державні шахти. Їх у нас — під 30, за різними оцінками, — 29-32, які можна вважати неприбутковими. Виходить, що держава зі своїх грошей доплачує мільярди гривень для того, щоб підтримувати їх. Це абсолютно неефективно та невигідно, тому що вугілля, яке видобувається, його мізерна кількість”, - повідомила про економічну складову питання заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Ірина Ставчук.

Відмова від вугілля також дозволить стати більш незалежними в енергетичному плані від Росії та зблизитися з Європою, оскільки зелена програма ЄС може об'єднати у майбутньому країни з відновлюваними джерелами енергії в одну енергетичну мережу.

Турбота про довкілля - запорука нашого загального виживання на планеті Земля. Ми не маємо права поводитися тут як паразити. Не подбавши про кліматичні зміни сьогодні, наші діти не зможуть жити у добробуті завтра. Україна показала себе дорослою, сміливою та відповідальною державою, підтримавши європейську ініціативу.