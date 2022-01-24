Україна ввела санкції проти Росії

Нові обмеження запровадили РНБО проти громадян Росії, а також закордонних компаній 30 грудня 2021 року. До списку санкцій потрапили Артемій Лебєдєв та ще 70 російських чиновників. Крім того, обмеження застосовані щодо австрійської архітектурної компанії Coop Himmelb(l)au, яка займалася розробкою театру опери та балети в окупованому Севастополі для так званої кримської адміністрації.

Санкції передбачають блокування активів, заборону виведення капіталу з України, призупинення виконання економічних та фінансових капіталів тощо.

Дуже логічно, що Київ бореться проти російського агресора і всіляко намагається припинити незаконну діяльність на кримському півострові.. Проте дивно те, що Захід не підтримує Україну аналогічними діями.

У той час, поки Росія концентрує свої війська на західних рубежах, уряд ЄС та США лише загрожують наслідками та, по суті, хочуть досягти вирішення конфлікту за допомогою слів. Україна наводить приклад, як необхідно поводитися з агресором, чия діяльність загрожує безпеці усьому світу.