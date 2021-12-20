Україна повертає статус космічної держави

У Дніпрі було створено український супутник «Січ 2-30». Це велика подія, оскільки вона знаменує повернення України у статус космічної держави.

Над створенням апарату працювали різні конструкторські бюро. Дотримувалися необхідних параметрів, проводилися випробування. Прямо з цеху складання, український супутник уже вирушив на мис Канаверал, звідки буде запущений на ракеті-носії Falcon від компанії Space-X Ілона Маска.

Українські творці розповіли, що космічний апарат перебуватиме на висоті 500 км, зможе передавати досить чіткі зображення і захоплювати область землі шириною 46 км і довжиною 500 км.

Незважаючи на війну в країні, Україна знайшла кошти для запуску свого супутника, тобто країна почала розвиватись у науковій сфері. Чималу заслугу у цьому можна приписати іноземним інвестиціям, які допомогли нашій країні посилити зростання економіки.

Український супутник зможе не лише робити фото у наукових та просвітницьких цілях. Його також можуть використовувати військові для відстеження переміщення сил противника на Донбасі чи Криму, або на території Росії.