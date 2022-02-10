Україна в цікавій пропозиції... від Макрона

7-8 лютого відбулося турне президента Франції Макрона до Москви та Києва, під час якого проведено серйозні переговори з лідерами Росії та України. Існує думка, що Макрон приміряє на себе роль рятівника Європи, і це турне сильно наблизило його до заповітної мрії переобратися на другий термін. Саме тому під час шестигодинних переговорів з Путіним він озвучив свої «цікаві пропозиції» щодо України (ні слова без України, так, так ми пам'ятаємо) і вони були позитивно сприйняті Москвою.. Зі спільної прес-конференції стало зрозуміло, що винаходити велосипед Макрон не став, і французький задум цілком і повністю будується на мінських угодах, які доведеться виконувати Зеленському, «подобається йому це чи не подобається» - це єдиний варіант.

Горезвісні мінські угоди могли стати гарним завершенням багаторічної кар'єри канцлера Німеччини Ангели Меркель, але не склалося. Вона пішла, так і не виконавши зобов'язання, прийняті як учасник нормандської четвірки, хоч і докладала до цього серйозних зусиль.. Наразі спробу заробити політичні очки на українському кейсі робить Макрон.

Тут подвійна вигода – стати негласним лідером Європи, замінивши Меркель і підняти престиж Франції на міжнародній арені, узявши участь у врегулюванні української кризи, вирвавши ініціативу у Сполучених Штатів, президент яких теж хотів підняти падаючий рейтинг за допомогою запобігання війні. У цьому світлі навіть обіцянка вивести російські війська з території Білорусі після закінчення спільних навчань також підноситься як заслуга французького президента.

При цьому противники Макрона з президентських перегонів набагато лояльніші до Росії, а кандидат від правого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен взагалі пообіцяла, що у разі її обрання країна вийде з об'єднаного командування НАТО, що можна порівняти з виходом з військового блоку. У Франції вважають, що Альянс діє над інтересах країн-учасниць, а протягує інтереси США.

Тонким моментом прес-конференції була пропозиція політичного притулку екс-президенту України Петру Порошенку. Всі вирішили, що це тролінг і не більше, але потрібно дивитися глибше. Заявивши, що вже давно пропонував Порошенкові політичний притулок, Путін оголосив Петра Олексійовича мало не «агентом Кремля», що дає Зеленському чудову можливість взяти під контроль «вулицю» у разі масових протестів агресивної частини порошенківського електорату після все більш реальної імплементації мінських. Можливо, що саме побоювання вуличних погромів та подальшої можливості бути вигнаним із Банковим натовпом радикально налаштованих громадян і зупиняє Володимира Олександровича від вирішення питань з Донбасом.. Цілком можливо, що й запал Порошенка згасне, адже тепер за будь-якої спроби розкачати «вулицю» він буде звинувачений у просуванні інтересів Москви з метою захоплення влади в країні за підтримки Путіна.

Після Москви Макрон провів зустріч із Зеленським, де переконав його у необхідності якнайшвидшого виконання Мінська, про що і заявив на прес-конференції, хоча сам Володимир Олександрович про це не сказав.

Всі ці зустрічі та переговори – дуже звичайно добре, але чи не настав час нашому керівництву почати просувати інтереси власного народу, переставши виконувати роль розмінної монети в політичних баталіях, а нашому президенту давно настав час згадати свої передвиборчі обіцянки, за які голосував народ України навесні 2019 року.