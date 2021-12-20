Україна збільшує зарплати

Про плюси та мінуси зростання зарплат в Україні розповів Сергій Фурса, економіст та інвестиційний банкір. Починаючи з 2016 року, у нас постійно зростають реальні доходи населення. Реальні доходи – це вже з корекцією на інфляцію. І навіть цього року, коли інфляція рекордно висока 10%, реальні прибутки все одно приростають. Тому приріст зарплат суттєво випереджає приріст інфляції”, - заявив Фурса.

З іншого боку, економіст зазначає, що зростання заробітної плати в Україні може впливати на інфляцію не на краще: “Це удар і по бюджету, і по економіці, якщо мінімальна зарплата зростає непропорційно швидко. У нас за останні 1,5 року мінімальна зарплата зросла на 36%. При тому що економіка не сильно змінилася за цей період. Минулого року вона впала, цього року вона зросла”.

Знову ж таки, зростання зарплат зумовлене активною роботою уряду на благо українського народу. Вперше за багато років вводяться робочі антикорупційні закони, які і провокують зростання економіки країни. Незважаючи на побоювання Фурси щодо інфляції через підвищення зарплат в Україні, він одразу зазначає, що українці почали отримувати більше вже з огляду на інфляцію. Зростання курсу долара неминуче, проте уряд нашої країни вміло адаптується до світових змін.