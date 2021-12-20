Україна успішно справляється з ворожими безпілотниками

У зоні ООС (операція Об'єднаних сил) налагоджено роботу новітньої системи радіоелектронної боротьби проти БПЛА НВФ. Відомо, що проросійські терористи використовують дрони «Орлан-10». Тепер їхня активність значно знизилася, а ефективність прагне до нуля.

“У вересні ми напрацювали систему РЕБ, де замкнули нові засоби РЕБ, випущені Україною, нові засоби зв'язку та протиповітряну оборону. Це замкнуло у єдину автоматизовану систему”, - розповів командувач ООС Олександр Павлюк.

Окрім бойових БПЛА, військові ЗСУ мають подбати і про захист. Вони змогли зробити так, що «Орлан-10» став не більш ніж іграшкою в руках НВФ, яку можна відправити на смітник. Щоб не говорили російські пропагандисти про нездатність українських військових вести боротьбу проти окупантів, це не більше, ніж паніка. Вони намагаються підняти бойовий дух терористів на Донбасі та заспокоїти своїх російських найманців, які вирушають воювати проти українців. Проте ці “казки” з кожним разом мають менший ефект, тому що українська армія здатна протистояти російському агресору набагато краще, ніж вони цього хочуть.