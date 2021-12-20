Україна зміцнює кордони та веде пошук слабких місць

Прикордонна служба України спільно з силами МВС споруджують нові пропускні пункти, проводять ретельнішу перевірку транспорту, перевіряють залізничні станції.

“На сьогодні ми маємо побачити всі разом, які проблемні місця є на державному кордоні. Чому тут є поліція? Тому що поліція працюватиме не лише на кордоні, допомагаючи колегам із прикордонної служби. Поліція також працюватиме у глибині території — і за 5, і за 30, і за 50 км”, - розповів про ситуацію голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про те, де саме знаходяться додаткові сили прикордонників – не повідомляється у зв'язку з державною таємницею. Відомо також, що патрулі постійно рухаються. Окрім піших солдатів та поліціянтів, прикордонна служба використовує пілотну та безпілотну авіацію, що дозволяє охоплювати великі території та швидше відстежувати незаконні перетини кордону.

У той самий час ці заходи є превентивними, оскільки з боку Білорусії не спостерігається будь-якої активності. Проте начальник відділу комунікації із засобами масової інформації адміністрації Державної прикордонної служби України Олег Бойко прокоментував це положення так: “Ця ділянка кордону у нас не була у зоні ризику щодо незаконної міграції. Але ми спостерігаємо, що відбувається у сусідніх країнах, на кордоні Білорусі з країнами Європейського Союзу, і розуміємо, що на території сусідньої країни накопичилася велика кількість незаконних мігрантів”.

Міграційна криза, безумовно, вплинула на рішення української влади посилити охорону українсько-білоруського кордону. Водночас не виключено, що військові та сили МВС зміцнюють рубіж у зв'язку з розвідданими НАТО та вітчизняних розвідників, згідно з якими очікується наступ військ РФ у січні-лютому наступного року. Достовірність цієї інформації не є 100%, проте бути готовою – означає своєчасно та ефективно дати відсіч у разі негативного сценарію подій.