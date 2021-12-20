Україна стала на крок ближче до інтеграції в ЄС – Хорватія “ЗА”

Ще одна країна виступила за те, щоби Україна стала членом Євросоюзу. Хорватія підписала європейську ініціативу для Києва. Це вже шостий член ЄС, який підтримав нашу країну у вступі до європейської спільноти.

Окрім прем'єр-міністра, на зустрічі були присутні 60 представників різних сфер бізнесу Хорватії. Їх цікавила міжнародна торгівля з Україною в агробізнесі, фармацевтиці, туризмі, металургії, продовольстві, будівництві та навіть у оборонній промисловості.

Зацікавленість та довіра західних інвесторів є прямим доказом дій уряду, спрямованих на зближення з Євросоюзом. Під час правління Володимира Зеленського Україна почала робити ті кроки, які мала почати робити ще за часів президентства Віктора Ющенка, який, нібито, також вів прозахідну політику. Для Зеленського, як і для всіх інших президентів до нього, інтеграція в ЄС була однією з передвиборчих обіцянок, однак тільки він діє так, щоб ця обіцянка стала реальністю.