Україна справляється в умовах енергетичної кризи в Європі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 січня запевнив, що країна успішно справляється з опаленням житлових та нежитлових приміщень. За словами політика, енергоресурсів з лишком вистачить, щоб завершити опалювальний сезон. “Січень добігає кінця - ми можемо констатувати, що опалювальний сезон в умовах світової енергетичної кризи проходить стабільно. З початку цього року державні шахти видобули на 17% вугілля більше ніж за аналогічний період минулого року. Ще понад десять кораблів із вугіллям зарезервовані або вже пливуть до України, щоб ситуація залишалася під повним контролем”, - заявив Шмигаль.

Варто зазначити, що слова Шмигаля повністю підтверджують стан справ з опаленням українських будинків. За зимовий період ніхто не втратив опалення, навіть з урахуванням заборгованостей. А укладання договорів із південноафриканською республікою на постачання вугілля дозволяє частково звільнитися від закупівлі енергоресурсів із Росії.

Наразі немає жодних ознак того, що нашій країні не вистачить вугілля чи газу до кінця опалювального сезону. Тому не варто сіяти паніку на цьому ґрунті.