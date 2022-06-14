Україна здатна освоїти західну зброю в найкоротші терміни

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, українські військові освоїли гаубиці, поставлені з різних країн НАТО, лише за два тижні. Водночас, багато "військових експертів", говорили, що ЗСУ буде потрібно мінімум 1 місяць, щоб навчиться їх застосовувати.

Безумовно, більш комп'ютеризовані, високотехнологічні види озброєнь вимагатимуть дещо більше часу для їх освоєння, проте не йдеться про довгі місяці та роки. І тим більше це не може бути аргументом для відмови в передачі необхідної Україні зброї, тим більше, що вона купується за гроші.

Якщо врахувати, що війна триває вже майже 4 місяці, то вирішивши поставити важке озброєння на початку повномасштабного вторгнення РФ, Захід міг би бути свідком того, як українські військові вже успішно застосовують танки, гаубиці, ПЗРК, ЗРК та іншу військову техніку, закінчуючи звільнення власної території до кордонів, ймовірно, 2014 року.