Україна спільно з НАТО розробляє стратегію стримування російської агресії

У зв'язку з тим, що російська агресія посилилася останніми тижнями, було ухвалено рішення розробити спільну стратегію щодо ведення політичного, економічного, інформаційного тиску на противника. Крім цього, йдеться і про додаткові постачання озброєння для українських військових.

“Українська дипломатія зміцнює безпеку за трьома напрямками: союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, домовленості щодо постачання додаткової зброї для нашої армії”, - зазначив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, запросив його на зустріч міністрів закордонних справ північноатлантичного альянсу в Ризі, яка відбудеться 30 листопада - 1 грудня. Це наголошує на зв'язку між західним союзом та Україною, що також має давати певний посил Кремлю.

Співпраця на високому рівні між нашою країною та західними партнерами є дуже важливою. Поширення інформації про це вже змушує Росію задуматися про нові небажані для її економіки наслідки, у разі нових проявів агресії з її боку. Крім того, озброюючи українську армію, захід допомагає в першу чергу собі, оскільки сил НАТО на території України як оборона на передовій досі не видно, хоча це дозволило б розвіяти всякі сумніви Кремля про беззастережну підтримку Заходу і готовність застосувати силу.

Втім, якщо слова Кулеби справді відображатимуть реальну картину жорсткішої протидії, то таких заходів має бути достатньо для того, щоб стримати подальше вторгнення на територію України. Однак цього, на жаль, буде не достатньо, щоб Кремль нарешті деокупував захоплені частини Донецької, Луганської областей та півострів Крим.