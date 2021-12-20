Україна розробляє з Америкою пакет стримування російської агресії

2 грудня розпочалася зустріч глав МЗС країн ОБСЄ. На ній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Ентоні Блінкеном. Він обговорив плани щодо подальшого стримування Російської Федерації як країни агресора, яка загрожує територіальній цілісності нашої країни. Блінкен наголосив, що всі члени НАТО солідарні у питанні підтримки України. Кулеба, у свою чергу, зазначив, що Росія продовжує як військові, так і політичні провокації України. Тому представники двох країн дійшли висновку, що необхідно розробити нову програму стримування російської агресії.

До речі, після проведення саміту ОБСЄ, Ентоні Блінкен зустрічатиметься із Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Росії, де вони мають обговорювати ситуацію на Донбасі, а також, можливо, майбутню зустріч Байдена та Путіна.