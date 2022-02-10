Україна проведе військові навчання з 10 по 20 лютого

На тлі створення військової напруженості Росією, українські Збройні сили проведуть навчання у прикордонних районах з Білорусією та в Чорноморських областях. Так, на полігонах Рівного, Ковеля, Овруча, Широкого Лана, Олешківських пісків, Чугуєва, Чернігова, Сум, Одеси, міноборони проведе військові маневри з використанням безпілотників Bayraktar, протитанкових гранатометних комплексів Javelin та NLAW.

Цікаві саме дати проведення українських навчань. Вони збігаються з часом проведення «Союзної рішучості 2022» у Білорусії.. Це російсько-білоруські “навчання”, які багато військових експертів відзначають як відволікаючий маневр від перекидання російських збройних сил до північних кордонів України.

Таким чином, міністерство оборони України вирішило створити на ділянці ймовірних провокацій супротивника підвищену готовність до відбиття можливих атак.

Лукашенко у своїх промовах неодноразово говорив про "українські збройні сили, які мають намір розв'язати конфлікт з Білорусією" і про те "що вони (режим диктатора) поки що тримаються і не відповідають на провокації". При цьому очевидно, що провокації створюються саме з білоруської сторони, як, наприклад, заява про збитий БПЛА «Орлан 10», який перебуває на озброєнні Російської Федерації.

Тому час та регіони проведення українських військових навчань обрані не випадково і покликані посилити увагу до цих територій, щоб уникнути успішних провокацій російсько-білоруською стороною, а також збройними силами РФ на півдні України.