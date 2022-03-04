Україна наблизилася до "промислового безвізу"

18:25 09 жовтень Київ, Україна

В рамках саміту Україна-ЄС було покладено початок місії ЄС для укладення угоди, яка підтримає українського експортера. Це "промисловий безвіз" для українських товарів.

Думкою про важливість підтримки українського експорту поділилася Роксолана Підласа - народний депутат України IX скликання, заступниця голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку («Слуга Народу»).

"Коли ми його отримаємо, українським виробникам не потрібно буде проводити додаткову сертифікацію товару в ЄС - досить буде української. А це чималі гроші. Наприклад, сертифікація верстата вартістю 10 тис. євро може коштувати 30 тис. євро. Фактично відповідність українському техрегламенту буде достатньою для ввезення наших товарів на територію ЄС.
фото: контейнеры с грузом
Цієї місії та перспективи "промислового безвізу" не було б без законів про остаточну необов'язковість стандартів (колишній №1068) та про ринковий нагляд (колишній №2172). Ці два закони - продукти торішнього турборежиму "Слуги народу".

Помилково вважати, що Україна експортує лише аграрну продукцію. В ЄС купують українські електричні двигуни та генератори, трансформатори, акумулятори, кабельну продукцію, навіть телефонні апарати та електричні чайники. А в серпні одеська "Татра Юг" виграла тендер на постачання трамваїв в Румунію.

"Промисловий безвіз" значно підвищить конкурентоспроможність українського експорту в ЄС.

"Промисловий безвіз" означає, що ЄС визнає українську промисловість такою ж розвиненою, як і європейську. Це також є стимулом до залучення капітальних інвестицій і розміщення виробництва на території України".