Україна наблизилася до "промислового безвізу"

18:25 09 жовтень Київ, Україна

В рамках саміту Україна-ЄС було покладено початок місії ЄС для укладення угоди, яка підтримає українського експортера. Це "промисловий безвіз" для українських товарів.



Думкою про важливість підтримки українського експорту поділилася Роксолана Підласа - народний депутат України IX скликання, заступниця голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку («Слуга Народу»).





"Коли ми його отримаємо, українським виробникам не потрібно буде проводити додаткову сертифікацію товару в ЄС - досить буде української. А це чималі гроші. Наприклад, сертифікація верстата вартістю 10 тис. євро може коштувати 30 тис. євро. Фактично відповідність українському техрегламенту буде достатньою для ввезення наших товарів на територію ЄС.

Цієї місії та перспективи "промислового безвізу" не було б без законів про остаточну необов'язковість стандартів (колишній №1068) та про ринковий нагляд (колишній №2172). Ці два закони - продукти торішнього турборежиму "Слуги народу".



Помилково вважати, що Україна експортує лише аграрну продукцію. В ЄС купують українські електричні двигуни та генератори, трансформатори, акумулятори, кабельну продукцію, навіть телефонні апарати та електричні чайники. А в серпні одеська "Татра Юг" виграла тендер на постачання трамваїв в Румунію.



"Промисловий безвіз" значно підвищить конкурентоспроможність українського експорту в ЄС.



"Промисловий безвіз" означає, що ЄС визнає українську промисловість такою ж розвиненою, як і європейську. Це також є стимулом до залучення капітальних інвестицій і розміщення виробництва на території України".