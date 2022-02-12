Україна практично в "червоній зоні" соціальної напруги

18:32 22 вересень Київ, Україна

Які помилки закладені в проєкт бюджету-2021, і які очікування у бізнесу від влади, розповів економічний експерт Андрій Гарнат.



"Ключовою помилкою бюджету-2021 є вже традиційне для України порушення самої базової логіки його формування, коли для розвитку видаткової частини необхідно спочатку створити передумови для природного зростання частини прибуткової.



А природне зростання доходів може бути досягнуто виключно шляхом створення відповідних умови для розвитку та роботи бізнесу в країні, активації інвестора внутрішнього й залучення інвестора зовнішнього.





Ми ж спостерігаємо зворотну логіку у виконанні Мінфіну. Збільшення дохідної частини планується в основному шляхом збільшення фіскального тиску (зростання мінімальної заробітної плати не призведе до збільшення доходів громадян, але збільшить витрати роботодавців), що само по собі в період економічної кризи і падіння економіки здатне привести лише до ще більшого пригнічення підприємницької активності, подальшого зростання безробіття і, як наслідок, соціальної напруги, яка вже знаходиться в "червоній зоні".

Програма портфельних гарантій в розмірі 10 млрд грн і компенсація відсотків за кредитами для малого та середнього підприємництва в розмірі 2 млрд грн є продовженням політики підтримки МСБ. Але, як і раніше, механізм досить складний, щоб його можна було назвати істотним по впливу інструментом на зростання економічного розвитку.



Питання впирається у вимоги комерційних банків, які, в більшості випадків, не дозволяють малим і середнім компаніям отримати анонсовані урядом доступні гроші.



При цьому, варто завжди пам'ятати важливий макроекономічний закон - збільшення державних витрат веде до скорочення інвестицій. А значить вкладати кошти в масштабну реконструкцію доріг треба продумано та збалансовано.



Малий і середній бізнес, як і раніше, чекає від влади нормалізації податкового законодавства по частині зниження фіскального навантаження, спрощення адміністрування, а також зниження впливу на діяльність бізнесу з боку силових органів.



Але, на жаль, поки ми бачимо лише зворотні кроки".