Україна отримає нову фінансову допомогу від ЄС

Як повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, у першій половині 2022 року влада країни планує домовитися про шосту програму макроекономічної допомоги для України від ЄС.

“Ми не мали уявлення, чи потрібна нам шоста програма, коли укладали угоду про п'яту програму, але зараз ми можемо точно сказати, що ми налагодили зрозумілий процес взаємодії з ЄС... Тому ми готові до шостої програми... Ми сподіваємося, що наступну програму макрофінансової допомоги буде укладено вже у першій половині 2022 року. Це одна з найстабільніших фінансових програм, яка рік у рік дозволяє планувати відповідні витрати на розвиток. Крім того, ми вже вибудували певну практику узгодження з Європейським Союзом умов отримання кожного траншу такої макрофінансової допомоги”, - наголосила Стефанишина.

Головне, щоб умови для отримання траншів не були деструктивними для України. Однак, як показує практика, виконуючи умови Європейського Союзу, наша країна поступово стає на європейські та більш демократичні рейки. Виходить, що домовленості про нову, шосту програму фінансової допомоги від ЄС не лише нададуть Україні додаткових кількасот мільйонів євро на розвиток, а й покращать законодавство. Співпраця такого плану незабаром дасть зрозуміти, що наша держава гідна стати членом Європейського Союзу і зайняти там позицію не гіршу за інших.