Україна, Польща і Литва: що чекати від нового союзу

19:36 28 липень Київ, Україна

Політолог Олександр Леонов вважає, що створений союз між трьома країнами, відкриє для України нові можливості і допоможе просувати інтереси країни на шляху до євроінтеграції.

«Безумовно, будь-яка інтеграція, будь-які спільні проекти цікаві. Оскільки Україна має такий проект з двома країнами Європейського союзу, це, безумовно, нові можливості. Це можливості просувати інтереси України на шляху до євроінтеграції. Цікаво, хто був ініціатором цього проекту. Якщо ініціатор - Польща, то вона таким чином намагається посилити свої позиції як в Східній Європі, так і в Європейському союзі. Ще питання в тому, наскільки Україна зможе поставити свій порядок денний в цьому форматі », - сказав Леонов.

На його думку, незважаючи на деякі складності у відносинах між Україною і Польщею, все три країни разом з Литвою - союзники, і взаємне просування інтересів вигідно всім учасникам формату.

«Формат цікавий, і він буде мати перспективу. Але треба зробити все, щоб проект був корисний і для України. Як мінімум цей проект може дозволити погоджувати позиції і всередині ЄС просувати інтереси України і фактично привчати європейців до того, що Україна говорить єдиним голосом з іншими країнами, які вже є членами ЄС. Це може бути політика безпеки - у нас вже є спільна бригада з цими країнами. І з безпекою ми можемо продовжити розвивати. У тому числі з метою просування євроатлантичної інтеграції України », - пояснив Олександр Леонов.

За словами політолога, співпраця в новому форматі допоможе зробити наступні кроки на шляху інтеграції України в ЄС.