Україна підписала договір про вільну торгівлю з Туреччиною

“Це зростання на 300 млн дол. щороку нашої взаємної торгівлі. Це понад 370 млн дол. щорічної економії на сплаті мита для українського бізнесу. Це понад 10 тис. товарів, які безмитно завозитимуться до Туреччини. Це дуже великі переваги для українського бізнесу”, - прокоментував підписану угоду про відкриту торгівлю прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Розвиток торгових відносин із Туреччиною також говорять про те, що Ердоган не має наміру йти на поводу у Путіна, з яким Туреччина має спільні економічні інтереси. Крім того, Анкара та Київ домовилися про додаткові постачання озброєння.

Як член НАТО, Туреччина також може сприяти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Також угода про відкриту торгівлю може призвести до того, що країни заходу звернуть увагу на можливість співпраці з Україною в такому напрямку, що, безумовно, наблизить нашу країну до вступу до ЄС.