Україна підтримує Лукашенко?

18:44 06 серпень Київ, Україна

Після телефонної розмови Зеленського і Лукашенко , з'явилося домисли про те, що Україна підтримує чинного президента РБ.

На думку, політолога Олексія Якубіна, розмова між двома лідерами свідчить лише про те, що Київ зацікавлений у відносинах із сусідньою країною і планувати співпрацю потрібно, незважаючи, на вибори.

«Україна і Білорусь планують довгострокові відносини, незалежно від того, хто переможе на виборах в Білорусі. Сторони обговорюють ряд спільних заходів, зокрема, регіональний форум, який запланований на жовтень 2020 року і, більш того, який обговорювався ще раніше. З приводу розмови двох президентів. Країни, незважаючи на вибори, які проходять, повинні планувати свої відносини », - сказав Якубін.

Він підкреслив, що Україна колосально зацікавлена в подальшій співпраці з Білоруссю, але факт телефонних переговорів Зеленського і Лукашенко не говорить про підтримку Україною одного з кандидатів.

«Мені здається, що факт переговорів Зеленського і Лукашенко свідчить про те, що в Києві сподіваються на те, що відносини між Україною і Білоруссю будуть зберігати дружній характер співробітництва, незважаючи на колосальний багаж складних питань, який є між країнами. Одним з таких питань є історія з ПВК «Вагнер», в складі якої є українські громадяни », - зазначив експерт.

Зокрема, між країнами залишаються відкритими питання по багатьом напрямкам, тому Києву важливо зберігати прямий діалог з керівництвом сусідньої країни інституційно.