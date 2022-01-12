Україна перейшла від прохань до тиску

10 січня, після діалогу між США і Росією в Женеві, британський журналіст взяв коротке інтерв'ю у Андрія Єрмака, голови адміністрації президента України, у Києві. На запитання про те, чи Україна підготовлена до оборони краще, ніж у 2014 році, Єрмак відповів: “Так, звичайно. Насамперед, я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення тут і захищатимуть нашу країну. Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і буде великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони так довго вели переговори, а вторгнення все ж таки відбулося”.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив, що прагнення України вступити до НАТО було спільним рішенням українців, воно прописане у конституції, і ніхто не має права позбавити цього нашу країну.

Очевидно, що в адміністрації президента також незадоволені тим, що відбувається. Ймовірно, вони не розуміють, чому Захід веде діалог із агресором та окупантом, обговорюючи можливе рішення поставленого ультиматуму Путіна шляхом знаходження компромісу. Слова, сказані Єрмаком про “вирок для НАТО”, злегка перебільшені, однак не мають сенсу. У разі настання Росії Північноатлантичний альянс виглядатиме як союз, здатний лише говорити і висловлювати занепокоєння. Ймовірно, це може стати початком кінця військового блоку.