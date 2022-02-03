Україна скасовує призов на строкову службу

До 2024 року в Україні мають припинити призивати громадян на обов'язкову строкову службу. Про відповідне рішення вже заявив президент України Володимир Зеленський. Кабінет Міністрів має підготувати законопроєкт. Зокрема, уряд вже розробив план дій, згідно з яким закон має набути чинності з 1 січня 2024 року:

- внести зміни до закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, передбачивши фінансування на поступове підвищення грошової винагороди військовослужбовців ЗСУ;

- поетапно збільшити чисельність Збройних сил України у період з 2022 по 2025 роки на 100 тис. осіб для підвищення оборонних можливостей держави;

- запровадити модель інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинити призов громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Це логічний крок, який потрібно було зробити раніше. Такий закон вже існував, проте після початку російської агресії був скасований. Водночас українці на строковій службі ніколи не вирушали на війну. Лише після звільнення їм надходила повістка про мобілізацію із запасу.

Ліквідація строкової служби та створення контрактної армії повинні посилити оборонні можливості країни та наблизити до стандартів НАТО. Люди, які свідомо вибрали кар'єру військового, принесуть куди більше користі, ніж ті, хто в молодості неусвідомлено змушений був відслужити.