Україна навчає цивільне населення поводитися зі зброєю

17:49 31 січень Київ, Україна

Учасники загонів територіальної оборони тепер зможуть володіти стрілецькою зброєю. Для цього у Львівській області проводять навчання, завдяки яким люди зможуть допомагати регулярній армії у разі вторгнення російської армії в Україну.



Навчання проводять ветерани АТО/ООС. Як зазначають самі учасники, навчання потрібні. Вони допоможуть у разі реальних бойових дій зрозуміти, що треба робити, куди йти, з ким контактувати, як і в яких випадках застосовувати зброю. Крім того, медики говорять про те, що навчання допоможуть заспокоїти населення, оскільки почастішали випадки виникнення панічних атак та психосоматики. Навчання допоможуть відчувати впевненість у своїх силах та діях.



Очевидно, заклик влади України не піддаватися паніці діє далеко не на всіх громадян. Люди зазнають щоденних інформаційних атак з різних джерел, які лише нагнітають військову обстановку, але ніяк не заспокоюють населення, і не кажуть, як діяти в тому випадку, якщо вторгнення Росії справді відбудеться.



Практичні дії, навчання обороні мають допомогти українцям впоратися зі своїми емоціями та бути впевненими, що вони зможуть відстояти свій дім від ймовірних атак супротивника.