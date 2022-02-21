Україна - не остання країна на шляху російської агресії

Українського президента Володимира Зеленського зустріли на Мюнхенській конференції з безпеки – стоячи та аплодуючи. З його вуст було сказано слова, які турбували практично всіх українців.

Зокрема, президент України заявив, що не розуміє нагнітання військової обстановки західними партнерами, їхнього переконання, що завтра буде війна в нашій країні. При цьому вони запевняють, що введуть санкції лише після початку військового вторгнення Росії. “Тож якщо ви кажете, що найближчими днями 100% розпочнеться війна, чому ви не вводите санкцій вже зараз?”, - розповів про суперечку з одним із лідерів “просунутої” країни Зеленський.

Глава України виступив із промовою, в якій акцентував увагу на деескалації, можливій війні з Росією та необхідній допомозі, яку країни НАТО мають надати нашій країні заради власної безпеки. Адже згідно з ультиматумом Путіна та стратегією у “російській доктрині про безпеку”, Кремль не зупиниться на завоюванні України і поширить свою агресію на всі території, згадані у Варшавському договорі.

Спроби “утихомирити” агресора неодноразово демонстрували сумні наслідки у 20 столітті, а також у 2006 році, про що також згадав Зеленський, говорячи про Гітлера та виступ Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки відповідно.

Зволікання Заходу може призвести до великої кількості жертв, вину за смерть яких вони повинні будуть взяти на себе.