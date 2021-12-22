Україна не отримає "вагнеровцев"

21:09 12 серпень Київ, Україна

Офіс генпрокурора України відправив у Білорусь офіційний запит про видачу бойовиків ПВК "Вагнер", яких затримали в Мінську. За думку політолога Максима Ялі, Лукашенко не видасть "вагнеровцев" і ось чому:

"Виходячи із заяв, Лукашенко ще напередодні президентських виборів в Білорусі про те, що якщо генпрокурори РФ і України не відгукнулися на його пропозицію приїхати до Мінська для врегулювання цього питання, то значить їм все одно, це можна розцінювати як певний сигнал. А саме, що Україна "вагнеровцев" не отримає - і момент упущений.



Про те, що цей "інцидент" вичерпаний і Лукашенко не видасть Україні найманців, що воювали на Донбасі, говорить ряд чинників.





На ситуацію накладаються протести, які охопили Білорусь після виборів, а також відбувся телефонна розмова між Путіним і Лукашенком напередодні виборів. Не кажучи вже про те, що Путін став другим лідером держав після КНР, які привітали Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Можна згадати і заяву Лукашенка про те, що найманців могла відправити і Україна - після опублікування в російських ЗМІ "розслідування" російських спецслужб про "розкриття змови СБУ і ЦРУ" щодо "провокації" з "вагнеровцамі".



Плюс - маємо заяву Лукашенка про те, що українська сторона для екстрадиції "вагнеровцев" в Україні повинна довести їх провину в злочинах. Що, як мінімум, вимагає час.



З огляду на загрозу повалення Лукашенко в результаті протестів і наростаючого насильства, можливі санкції з боку Заходу за силове придушення протестів, невизначеність політичної долі самого білоруського президента, шанси на видачу "вагнеровцев" українським правоохоронним органам прагнуть до нуля.



Якщо Лукашенко зможе встояти і пережити протести, його залежність від Кремля значно зросте. І ні про яку видачу свідків і учасників злочинів Кремля на Донбасі, які зможуть стати свідками в міжнародних судах, не може бути й мови.



Момент для України втрачено. Та й чи був цей шанс - велике питання. Адже Лукашенко як і раніше вважає Путіна своїм старшим братом. "