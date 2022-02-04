Україна не піде на виконання «Мінських домовленостей» на російських умовах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «Мінські домовленості», підписані під дулом російської агресії, не можуть бути виконані українською стороною: «Ми пояснюємо кожному гостю, яким є бачення Україною імплементації Мінських домовленостей. Тому що є російське бачення, і я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких є прямий діалог між Україною та ОРДЛО, який нам нав'язують”.

Також, глава МЗС наголосив, що будь-яка інформація про тиск на Україну щодо виконання «Мінських домовленостей» на російських умовах - це фейк. Ніхто не впливає на рішення Києва, і Володимир Зеленський, як і уряд країни, не підуть на угоди наявного трактування.

Тим не менш, Кулеба зазначає, що виконання «угод» є єдиним вірним дипломатичним рішенням щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, однак, на тих умовах і в тому формулюванні, що відповідатиме інтересам України.

Дуже важливо донести Росії той факт, що її умови в будь-якому питанні стосовно нашої країни не будуть прийняті. Дуже добре продемонстрували це США, відмовивши Путіну у задоволенні його ультиматуму. Так само роблять і інші країни НАТО. На будь-яку агресію чи не виконання обіцянок Росія повинна каратися жорсткими санкціями, позбавленням чогось дійсно важливого. Це має відбуватися доти, доки Путін сам не скаже “Досить” і не розпочне діалог щодо деескалації конфлікту та повернення захоплених територій.